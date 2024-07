Hay denuncias penales por asentamientos irregulares

Actualmente, existen 15 denuncias penales en contra de personas por comercializar terrenos y viviendas en zonas irregulares del municipio de San Juan del Río. Se trata de polígonos donde se establecieron asentamientos humanos sin los permisos correspondientes, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal (Sedesum), Oscar Alcántara Peña.

Refirió que el total de las capetas de investigación se han iniciado durante el periodo de la actual administración pública municipal. Además, reiteró que las denuncias penales están interpuestas en contra de personas que generaron asentamientos humanos de manera ilegal, toda vez que no contaban con los permisos correspondientes para comercializar terrenos o incluso viviendas.

Local

“Tenemos denuncias penales en cuestión de algunas personas que decidieron comercializar terrenos sin los permisos correspondientes e inclusive construcciones (…). Lo más grave es la situación penal. Nosotros tenemos ahorita 15 denuncias en contra de personas que se han dedicado a generar asentamientos irregulares. Se sumaron, llevábamos ocho y en total van 15 en lo que va de la administración”, comentó.

Destacó que los asentamientos humanos señalados en las denuncias penales se encuentran en la zona oriente de San Juan del Río, así como en sectores de las comunidades de El Rodeo y El Rosario, destacando que en este último lugar se detectaron dos polígonos que han sido ocupados de manera irregular.

Manifestó que estos asentamientos irregulares no cuentan con permisos elementales que se requieren para la generación de un desarrollo habitacional en el municipio, tales como los usos de suelo y licencias de construcción. Además, agregó que hasta el momento ninguna de las personas involucradas ha hecho los trabajos correspondientes para tratar de regularizar los asentamientos que iniciaron.

“Principalmente en la zona de los Rodeos, en la zona oriente es en donde hemos detectado esta situación. También en la zona de El Rosario, ahí tenemos detectado dos polígonos que hicieron esa situación (…). Son zonas que no cuentan con los permisos correspondientes para un desarrollo habitacional. No tiene un uso de suelo y no tiene licencias, por ende”, declaró en entrevista.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otra parte, Alcántara Peña aseguró que algunos desarrolladores han comenzado con los trámites correspondientes para arrancar con la construcción de zonas habitacionales. Reiteró que aquellas las personas o entidades que no tengan los permisos correspondientes pueden ser acreedores a multas, clausuras, sanciones municipales, estatales o federales e incluso el caso puede llevar a las denuncias penales.

“Se hacen acreedores a multas o inclusive clausuras. Recordemos que también un desarrollar debe de cumplir con la normativa. Y puede ser una sanción municipal, estatal o en su caso hasta federal, quien decida hacerlo sin los permisos correspondientes. De igual manera, también si inician un desarrollo, un asentamiento, también hay una conducta penal que regula esa situación”, dijo.