Hay que esperar los tiempos, dice Agustín Dorantes

De cara a los comicios de 2024, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, afirmó que esperará los tiempos que marca la ley para definir si buscará alguno de los cargos de elección popular que estarán en juego. Mientras eso sucede, dijo que su trabajo está centrado en la dependencia del Gobierno Estatal.

Mencionó que está aguardando el tiempo que corresponde para tomar una decisión. En ese sentido, sostuvo que una vez que se publiquen las convocatorias del Partido Acción Nacional (PAN) y los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), analizará la situación para determinar si participa o no en el proceso electoral de 2024, donde se definirán cargos a nivel local y federal.

“Estoy esperando los tiempos, las convocatorias del partido, así como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, para tomar alguna decisión de si alzamos la mano para buscar algún cargo de elección popular o nos mantenemos en la Secretaría de Desarrollo Social”, comentó en entrevista.

Aunque no precisó la candidatura que buscaría, dejó en claro que una diputación local o federal no están dentro de sus posibilidades, dejando entrever que la única opción sería contender por el Senado de la República. Dentro del escenario político del estado se ha afianzado las versiones de que el PAN apostaría por Agustín Dorantes Lámbarri para contender por un escaño en el Senado.

Manifestó que si se llega a presentar alguna oportunidad de participar en las elecciones de 2024, hablará con el Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, para conocer su opinión y a partir de ella tomar una decisión. Reiteró que, mientras tanto, su labor está enfocada en la Secretaría que encabeza para dar los mejores resultados.

“La realidad es que una diputación local y una diputación federal no están en mis posibilidades. Entonces, más bien, estamos enfocados en la Secretaría, en dar los mejores resultados y en caso de que se presente otra oportunidad, pues ya valoraremos. Hablaré con el Gobernador, y que el Gobernador también me dio una confianza de estar al frente de la Secretaría, me gustaría mucho escuchar su parecer para poder tomar una decisión”, apuntó.

Explicó que el periodo de precampaña inicia de manera formal el 20 de noviembre y culmine en enero del próximo año, de manera que deberá de tomar una decisión antes de estas fechas.

Finalmente, puntualizó que dentro del PAN se buscan los mejores perfiles y cuadros para encabezar las distintas candidaturas. Añadió que en toda decisión que se tome se debe anteponer los intereses personales por los de beneficio comunes para la sociedad del estado y del país.