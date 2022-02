Heladas dañaron la producción de rosas

Las heladas conocidas por los floricultores como “negras”, dañaron los cultivos de rosas de la comunidad de El Organal, espacio floricultor que producirá apenas el siete por ciento para el Día del Amor y Amistad, informó el representante legal de la Unión de Productores de Rosas S.P.R de R.L., Jesús Cruz Anaya.

Explicó que, con 70 días de anticipación, se prepara la superficie y producción de rosas en los cultivos a cielo abierto, invernadero y macro túnel, el Día de San Valentín, una de las fechas más esperadas por los productores para un repunte en la venta de las rosas, sin embargo, este año no será así por los daños registrados en los últimos meses a causa de los distintos fenómenos meteorológicos.

“Los clientes piensan que no les queremos vender, pero no hay producción, lo que quisiéramos es vender mucho, pero no hay producción debido al clima, ha sido un año muy desequilibrado, la planta se descompensa y empieza generar plagas, hongos y daños por las bajas temperaturas, el 28 de enero cayó una segunda helada, no es helada blanca, es helada negra, se siente un frío fuera de lo normal y eso fue lo que afectó los cultivos”.

El productor aseguró que a la afectación comúnmente se le conoce por los productores como brote ciego, “es tallo sin flor, no sirven de nada, lo que hicimos fue hacer una pre poda para volver a rebrotar, pero esperemos que ya no haya frío porque si no, no habrá rosas”.

Refirió que en la comunidad productora de rosas se cuenta con alrededor de 15 cámaras frías, lugares en donde se ha resguardado la producción para venta de próximo 14 de febrero, aunque no se ha definido el costo de las gruesas para esos días, ya que los productores se pondrán de acuerdo en breve para definir el precio del producto.

Comentó que a la semana se logra obtener alrededor de 80 gruesas de rosas, cada una con 144 rosas, por lo que esta y la pasada, solo se han tenido alrededor de cinco o seis gruesas debido a las afectaciones registradas en la zona.