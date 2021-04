Hospital del IMSS en San Juan dejará de atender pacientes Covid-19

Derivado de la reanudación de servicios médicos integrales en el Hospital General de Zona No. 3 (HGZ No. 3), San Juan del Río, usuarios sospechosos o confirmados de Covid-19, dejarán de ser atendidos en este lugar y serán canalizados al Hospital General Regional No. 2, ubicado en El Marqués.

A través de un comunicado, el IMSS Querétaro dio a conocer que los pacientes Covid seguirán siendo atendidos pero de manera exclusiva en El Marqués, con el fin de que los demás servicios puedan restablecerse y con ello poder atender a la población en las demás prestaciones médicas, las cuales fueron diferidas ante la emergencia sanitaria.

“El Hospital de San Juan del Río dejará de ser hospital híbrido y sólo atenderán a pacientes sin síntomas respiratorios, sin embargo, el Instituto en el Estado da a conocer que se mantendrá un área para la recepción de derechohabientes con sospecha o confirmación de Covid-19 y, en caso de requerir hospitalización serán derivados al Hospital General Regional No. 2 El Marqués, el cual será el concentrador”.

Dio a conocer que lo mismo sucederá con las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que cuentan con módulos respiratorios, por ello informó que los pacientes sospechoso o confirmado y que sus síntomas sean graves, será enviado al nosocomio antes mencionado.