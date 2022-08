Hospital General de San Juan es referente nacional

El Hospital General de San Juan del Río (HGSJR), se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en la medicina, símbolo de salud, bienestar y garantía para la población, sin embargo, para ello ha tenido que pasar por muchos años de experiencia y toda una serie de cambios en los que han participado varios personajes de la historia de esta ciudad que de alguna manera han marcado el inicio de lo que hoy es este Hospital.

En el marco del XXXVIII Aniversario del lugar este 1 de septiembre, el jefe de Enseñanza del HGSJR, Gustavo Adolfo Coello Ugalde, compartió con EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, que para poder tener una idea más clara de todo este proceso histórico del nosocomio sanjuanense hoy referente nacional, habría que remontarnos en el tiempo e iniciar recordando tiempos lejanos por los años de 1660, en los que el intenso tráfico de viajeros hacia el norte del país, los obligaba a alojarse en el pueblo, debido a que las crecientes del río impedía su paso, forzándolos a permanecer en el pueblo.

Ahondó que tuvo su fundación en virtud de la licencia y facultad del Virrey Conde de Baños, que la extendió con fecha 15 de julio de 1661, en cumplimiento de las cédulas reales, asimismo, por el arzobispo de México Don Mateo de Sagade y Bugeiro, cuya aprobación fue dada el 9 de julio del mismo año, su fundación se logró gracias al testamento que otorgó el 9 de febrero de 1661, ante el escribano público Hernando Díaz de Meneses, el español Tomás Enríquez Rangel, benefactor y vecino del pueblo que dejaba gran parte de su fortuna para este fin.

Narró que el patronato del Hospital pertenecía a su majestad el Rey, pero se le adjudicó a Simón Núñez Bala, pasando a su muerte a los demás curas que le sucedieron. Quedaron como fundadores de este Hospital y convento el hermano fraile Baltasar de Aguilar y el fraile Juan Vicente y un religioso que era cirujano. Tomaron posesión del hospital el 23 de octubre de 1672.

Comentó que en épocas posteriores, el Hospital se instaló a un costado de la iglesia de Jesusito de la Portería y la iglesia de San Juan de Dios, en donde siguió trabajando hasta principios del Siglo XX en que cambió su nombre por el de Hospital Civil de San Juan del Río, ubicándose en el mismo sitio.

Durante el año de 1914, compartió que el Hospital Civil atendió a las fuerzas revolucionarias durante un ataque de viruela, “se habla de que en 1917 se presentó una epidemia de gripe española o influenza, que provocó la muerte de una gran cantidad de pobladores, incluso de familias enteras”.

El Hospital siguió su labor hasta que en el año de 1960 fue inaugurado el Centro de Salud B, con Hospital con 15 camas y servicio de cirugía, que era atendido por algunos médicos y cuatro religiosas de la orden de las misioneras marianas, las cuales fueron sustituidas por personal de enfermería contratadas a partir del año de 1966. El Centro de Salud funcionó hasta el mes de julio de 1979, con el fin de construir en el mismo sitio lo que sería las instalaciones del Hospital en la avenida Benito Juárez número 102, centro y que fue inaugurado el 1 de septiembre de 1984.

El crecimiento del hospital se volvió una necesidad, por lo cual se inició la construcción del futuro Hospital en la zona oriente de la ciudad, tras una serie de problemas de tipo administrativo que presentó, por lo que fue inaugurado por el Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, el 4 de septiembre de 1997.

Mencionó que en el año de 2001, el Hospital, participó por el premio Estatal de Calidad, siendo finalista. En el año 2002 participa nuevamente por el premio Estatal de Calidad, resultando ganador. Durante el año 2003 participó en actividades para el Premio Nacional de Calidad en Salud, habiendo resultado ganador en ese proceso. Durante el mes de junio del 2006 el Hospital fue distinguido como unidad Modelo por parte de la Secretaria de Salud.

Precisó que fue en el mes de septiembre de 2009, cuando se inauguró su ampliación que se realizó en la parte posterior del Hospital, de ahí en septiembre de 2010, se programaron actividades para iniciar en el nuevo edificio, sin embargo llego el inolvidable 18 de septiembre por la noche, una lluvia inusual produjo un tremenda inundación que alcanzó en pocos minutos los 2.20 metros de altura, en el interior del hospital causando que todo el equipo y mobiliario se destruyera o dejara de funcionar, declarándose pérdida total, lo que fue confirmado por el Gobierno Federal, por lo que el día 20 de septiembre fue cuando se hizo el anuncio de la construcción de un nuevo hospital.

Compartió que fue el 15 de diciembre de 2010 cuando se colocó la primera piedra del edifico donde actualmente se encuentra y fue formalmente inaugurado el mes de febrero del 2012, por el entonces Mandatario, Felipe Calderón Hinojosa.

Actualmente se tienen en este lugar, 92 camas censables y 102 camas no censables, no obstante, Especialistas de las 4 áreas básicas, que son Cirugía, Ginecoobstetricia, Medicina Interna y Pediatría, con el apoyo de un numeroso grupo de especialistas como: Angiología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Oncología, Patología, Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Urología, Psiquiatría, Psicología, Terapia Física, Nutrición, Clínica de Displasias, Clínica de Mama, Clínica de Lactancia Materna, Imagenologia, Urgencias, Laboratorio, Banco de Sangre, etc.

Actualmente encabeza el lugar, el director Julián Martín Jácome Luna, con el respaldo de especialistas que hacen de este lugar un sitio referente de la medicina a nivel nacional.