Hospital General de San Juan listo para reconversión

El director del Hospital General de San Juan del Río (HGSJR), Julián Martín Jácome Luna, dio a conocer que hasta el momento no es oficial la indicación de reconvertir este nosocomio sanjuanense a centro Covid-19, como ocurrió con el Hospital General de Querétaro, sin embargo, se cuenta con la infraestructura necesaria para tal efecto.

Apuntó que este centro hospitalario se mantiene al pendiente de las instrucciones del secretario de Salud del estado, Julio César Ramírez Argüello, para llevar a cabo la posible reconversión del hospital sanjuanense y con ello coadyuvar con las atenciones médicas a pacientes Covid-19.

“Hasta ahorita no se convierte el Hospital a Covid-19, estamos haciendo prácticamente un trabajo de receptores en pacientes Covid-19, el Hospital General de Querétaro sigue siendo Hospital Covid, el de aquí todavía no, nosotros si estamos aparentemente en la lista pero el secretario no ha dado la orden de que nos reconvirtamos”.

Mencionó que el nosocomio se mantendrá atento a las indicaciones de las autoridades estatales de salud para posible reconversión a Covid-19, ya sea completa o media, ya que por las características de este lugar cuenta con lo necesario para atender pacientes contagiados por este virus.

Finalmente, agregó que este centro hospitalario cuenta con una importante plantilla de trabajadores de la salud, por lo que en caso de tener alguna reconversión, se fortalecerán los protocolos de seguridad sanitaria a fin de garantizar un servicio adecuando entre la población.