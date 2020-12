Hospitales en Querétaro no están saturados: Seseq

La directora de los Servicios de Salud en el estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, informó que los hospitales donde atienden a pacientes de Covid-19, no presentan saturación, aunque reconoció que si se ha dado un incremento en ocupación.

Refirió que para el caso de San Juan del Río, desde hace algunos meses canalizan y recuperan a los enfermos en esta demarcación, toda vez que anteriormente se enviaban a la capital del estado y a pesar de esto sigue habiendo espacios disponibles.

Subrayó que pese a que se había argumentado que este nosocomio estaba totalmente reconvertido para enfermos de Coronavirus, lo real es que permanece como híbrido, es decir, se atienden a otras especialidades médicas a través de sus áreas de especialistas.

“Nuestros hospitales no están saturados, si hemos tenido un incremento de manera gradual en las camas dispuestas para pacientes de Covid-19 en las nueve unidades, no estamos al 100%, existe este proceso de colaboración entre las instituciones por i requerimos apoyos entre las mismas y no ha sido necesario”.

Al cuestionarla sobre el equipo de protección para el personal médico, dijo que se les otorga de manera regular, que existe un área especial que lo revisa y que si detectan que es de mala calidad lo reemplazan de inmediato para privilegiar la salud de quienes combaten esta enfermedad.

En cuanto a la saturación de los servicios de cremación en San Juan del Río, la especialista en salud mencionó que no se cuentan con los datos certeros sobre esto, aunque dijo que son pocos los crematorios que hay en la entidad, por lo que podrá haber días en los que se lleve más tiempo la disposición final de los restos humanos.