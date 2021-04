Hugo Cabrera listo para debate

El candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral II por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Hugo Cabrera Ruiz, aseguró que confirmó ante las instancias electorales y universitarias, su participación en el próximo debate a llevarse a acabo en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río, a través del cual promoverá sus propuestas políticas.

“Ojalá no sea el único debate, me parece que los candidatos a Diputados Federales no debemos ser de boletines de prensa sino tienes escenarios para confrontar ideas, proyectos y propuestas y que sepan quienes somos, cual ha sido nuestra aportación en la vida de las familias queretanas”.

Cabrera Ruiz aseguró que cuenta con propuestas políticas idóneas para el progreso de las familias de sanjuanenses, de Tequisquiapan y Ezequiel Montes, motivo por el cual, hoy más que nunca se ve interesado en participar en el debate junto con los demás aspirantes a mismo cargo de elección popular, a quienes exhortó a participar en este mismo, me Local Hugo Cabrera dice que sus aspiraciones continúan diante intervenciones respetuosas y de gran aportación para el electorado.





Aseguró que previo a participar el 30 de abril en el debate organizado por la UAQ y el INE, ha profundizado en el formato así como los temas que versará: violencia de género y violencia digital, regulación de redes sociales, estructura y diseño del estado mexicano, sistema de salud, educación y desarrollo tecnológico, transparencia y gobernanza, cambio climático y recursos naturales, migración y remesas, estado de derecho e impartición de justicia, a fin de tener una relevante participación.

El candidato priista aseguró que durante su participación, se mantendrá apegado a todos los lineamientos sanitarios establecidos por la autoridad de salud, por ello, se hará acompañar de una sola persona como se está solicitando a efecto de evitar riesgos a la salud de la población.