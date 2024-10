Iglesia exhorta evitar el culto a la muerte

A propósito del Día de Muertos, la parroquia de San José Obrero del municipio de San Juan del Río, impartió algunas pláticas a la población para hablar sobre algunos de los cultos que durante esta época se dan, entre ellos a la muerte y el “Halloween”.

El presbítero Martín De Jesús Ibarra, estuvo a cargo de explicar a la población de creyentes sobre este tipo de fenómenos que consideró como nocivos para las personas, toda vez que afirmó ser una falsa devoción.

Ante decenas de asistentes en el recinto católico ubicado en la zona oriente del municipio, el sacerdote, explicó que el culto a la muerte es una “falsa devoción que atenta contra el primer mandamiento de Dios, Amarás a Dios sobre todas las cosas, ya que es una forma de idolatría”.

Fue enfático al expresar a los asistentes, que se debe tener presente que la muerte, no es una persona, sino un acontecimiento y proceso biológico, “lo que ha favorecido este culto es su parecido con la devoción católica de veneración a los santos pero no debemos olvidar que los santos vivieron en grado heroico la fe cristiana y que la mal llamada santa muerte, que más bien es satánica muerte, no representa a ninguna santo y que satanás se ha valido de la ignorancia de muchos buscando adoración”.

Expresó que la idolatría surge cuando se personifica la muerte como un ente o un ser al que se atribuyen milagros o favores, por ello, “la muerte no la hizo Dios, sino que entró por envidia de satanás y al personificarla le rinden culto al mismo demonio al hacer pacto con él, cayendo en un pecado gravísimo con grandes consecuencias al ser la muerte el peor enemigo de Dios y de los hombres”.

Por lo anterior, el religioso reiteró que el culto a la muerte es satánico porque represente las obras del demonio, es por ello que exhortó a las familias católicas a vivir estas fechas de Todos Santos conforme lo establece la iglesia católica, apegarse a las tradiciones y significados de lo que representa el Día de Muertos.