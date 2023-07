Iglesia pide intervención para evitar accidentes

A decir del obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza, los accidentes carreteros de la autopista federal 57, son un problema nacional que debe repensarse, buscar las causas y soluciones.

Durante su visita al municipio de San Juan del Río, consideró que no es un problema local, sino un problema nacional, pues por esta cinta asfáltica transitan vehículos que van al sur y norte del país, generando con ello, un congestionamiento vial que debe ser analizado por las autoridades correspondientes.

“El problema es que la 57 no es local, no es de ustedes, no es de San Juan del Río, es un problema nacional y por aquí circulan los que van al sur, los que van al norte, y la carretera siempre está congestionada, yo creo que esto requiere repensarse”, dijo el primer católico de la entidad.

Tras los frecuentes accidentes carreteros a la altura del municipio sanjuanense, aseguró que es necesario buscar soluciones más profundas, dado que no solo bastan las bendiciones y oraciones que en este tipo de espacios se han realizado, pues existen causas que están originando dicha problemática y las cuales deben de ser atendidas.

“Buscar causas de tanto accidente y luego sentarse para buscar soluciones más profundas, la bendición es una gran ayuda, pero no basta, porque hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta, este acontecimiento tiene causas y cuando se encuentran las causas también se pueden ver las soluciones, habría que sentarse a buscar las causas de todo esto que está ocurriendo”.

Finalmente, dijo que resulta triste saber que con frecuencia se registran este tipo de accidentes en la cinta asfáltica federal, dado que no solo se han registrado pérdidas materiales, sino humanas, por ello, insistió en que es necesario conocer las causas, e implementar soluciones idóneas.