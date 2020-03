Imparables robos en talleres de artesanos escobedenses

Continuos robos experimentan canteros de la comunidad de Escolásticas, en el municipio de Pedro Escobedo, quienes registran importantes pérdidas económicas, ya que los cacos suelen sustraer herramientas, las cuales representan alto costo.

Durante el año pasado la delegada de Escolásticas, Imelda Loa Leyva, informó que son constantes los robos en los talleres donde se trabaja la cantera, situación que continúa de acuerdo con Fernando Arévalo Uribe, quien ha sufrido este tipo de delitos.

“Sigue lo mismo, aquí nos robaron la herramienta un viernes en la tarde, el sábado llegando estaba destruida la puerta, rompieron el candado y se robaron máquinas y no nada más a nosotros, más atrás a todos y material ya trabajado”.

Indicó que hace por lo menos tres semanas robaron en tres talleres, estimó que cada mes hay por lo menos un robo en esta comunidad, no sólo se ven afectados los canteros, también comercios de otros giros, principalmente ropa y celulares. Lamentó que los presuntos ladrones sean personas que habitan en la comunidad, “Que les gusta lo ajeno y no trabajar”.

Sobre las pérdidas, detalló “Es cara la herramienta, una máquina esmeriladora de las pequeñas vale más de dos mil pesos, a nosotros nos robaron dos máquinas pequeñas, dos mototool, a otras personas les han robado las extensiones, cables de luz, herramienta, martillos”.

Detalló que han hablado con las autoridades, “Pero no hacen nada, la delegada mandó a los policías, nada más me tomaron los datos, fui a declarar y no, nada más me hablaron y la persona que pensamos –posible responsable-, anda libre”.