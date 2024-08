Impartirán en Huichapan charlas de bienestar animal

Durante el próximo ciclo escolar, se visitarán varias instituciones educativas del municipio de Huichapan, Hidalgo, esto con el propósito de impartir pláticas sobre el cuidado, bienestar y protección animal. La intención es generar conciencia entre los alumnos, dio a conocer la fundadora del refugio “Huellitas felices de Huichapan”, Iris Kristal Rodríguez Camacho.

Refirió que desde el ciclo escolar pasado se generó una sinergia con varios planteles educativos, públicos y privados, que permitió llevar charlas sobre esta materia. Destacó que el propósito de este tipo de actividades es que los estudiantes conozcan los derechos de los animales, a fin de construir una cultura de respeto, cuidado y protección hacia estos seres vivos.

Asimismo, indicó que estas acciones también se ejecutan porque en Huichapan existen decenas de casos de abandono y maltrato animal. Agregó que con ello se pretende prevenir este tipo de incidencias, las cuales han generado varios problemas, entre ellos la proliferación de perros en situación de calle.

“El principal objetivo es el cuidado. Sabemos que cuando los niños no tienen la noción de tener una mascota, pues muchas veces los maltratan y no hay un cuidado. Entonces, con estas charlas, lo que queremos decir es que cualquier animalito, ya sea un perrito o un gatito, pues debe de cuidar. No es un juguete, no es un muñeco de peluche al cual puedas maltratar. Al contrario, hay que estar al pendiente de nuestras mascotas y darles cariño”, comentó.

Mencionó que durante las últimas semanas ya se ha tenido contacto con algunos planteles, por lo cual solo están a la espera de conformar las fechas para impartir estas charlas. Agregó que algunos de los temas que se abordarán son la adopción responsable, esterilización, así como el abandono y maltrato animal. Agregó que también darán a conocer las labores que realiza “Huellitas felices de Huichapan”, el cual es el primer refugio para perros abandonados en este municipio.

Finalmente, aseguró que otro de los propósitos de estas actividades es que los menores de edad se vuelvan difusores de la información que reciben, a fin de que en su núcleo familiar se instaure una cultura al respecto a los derechos de los animales. Manifestó que continuarán con los acercamientos a diferentes escuelas para que estas charlas impacten al mayor número de estudiantes posible.