Impulsan castigos más severos para violencia por ataques con ácido

El académico y especialista en temas de procuración e impartición de justicia, Santiago Nieto Castillo dio a conocer que en el estado de Querétaro se busca impulsar mejores castigos para quienes cometan ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivos, toda vez que existen dos víctimas que han pasado por este tipo de hechos que consideró, son lamentables.

Al respecto, refirió que existen congresos del estado como el de Hidalgo y de Oaxaca que han modificado sus Códigos Penales para mejorar los castigos por este tipo de violencias, elevando a tentativa de feminicidio los ataques de este tipo, es por ello que Nieto Castillo afirmó que se han tenido reuniones con dos víctimas de agresiones de este tipo en Querétaro para poder impulsar una mejor ley en la entidad.

Local

“Tuvimos desafortunadamente en el estado de Hidalgo, 14 agresiones en contra de mujeres básicamente mujeres, con ácido, una modalidad que desafortunadamente está ocurriendo mucho y eso ha llevado a que varias legislaturas, en el congreso de la Ciudad de México y el congreso de Oaxaca por la llamada Ley Malena, y más reciente el congreso del estado de Hidalgo por la llamada Ley Lesli, en virtud de los nombres de las víctimas se haya agravado la pena, hoy en Hidalgo si una persona ataca con ácido a otra, tiene penas de hasta 32 años de prisión”.

Consideró que es necesario impulsar mejores castigos en el estado queretano para evitar más casos de este tipo, pues dijo que hasta el momento se conoce de dos casos, motivo por el cual, con elementos y argumentos se estará impulsando por parte de los próximos diputados locales del partido Morena dicha iniciativa.

“En el particular de Lesli nosotros promovimos que se le vinculara a proceso a la autora intelectual de la agresión por el delito de tentativa de feminicidio porque no teníamos en ese momento del tipo penal, pero ya a partir de hace unos días, el congreso del estado lo reguló y yo creo que lo vamos a estar impulsando en el estado de Querétaro, he estado en contacto a partir de que se aprueba la ley Lesli con dos personas que han sido afectadas, atacadas con ácido en Querétaro y la idea es que cuando venga la nueva legislatura, Morena impulse una modificación al Código Penal para poder tener una agravante en estos casos de violencia”, concluyó.

