Impulsan el turismo sustentable en San Juan

El secretario de Desarrollo Agropecuario de San Juan del Río, Roberto Jiménez Salinas, dio a conocer que existen varios proyectos de turismo sustentable que se impulsan en el municipio, con la finalidad de que los campesinos puedan aprovechar al 100 por ciento sus parcelas.

Refirió que algunos de estos proyectos son los cultivos de girasol, mismos que son considerados como un atractivo turístico, pues no solo los productores sino los pobladores de las zonas donde se producen obtienen alguna derrama económica por los productos y servicios que se dan en el lugar.

Aunque este tipo de cultivos son resistentes a la sequía, afirmó que el año pasado no se obtuvieron resultados, toda vez que los productores decidieron no sembrar para evitar pérdidas, toda vez que las condiciones meteorológicas fueron inciertas.

Las comunidades en donde se ha impulsado mediante este tipo de cultivos, el turismo sustentable, dijo que han sido Arcila, Cazadero, Santa Lucia, Tunamanza y Perales, en las cuales se lograron concretar 100 hectáreas.

“El girasol es una muy buena oportunidad en cuanto la diversidad que se pueda dar en los cultivos, lamentablemente el año pasado no pudimos darle continuidad a ello porque no se garantizan al menos tres lluvias, es una planta que resiste muchísimo la sequía, pero requiere por lo menos tres lluvias ligeras para por lo menos poderse mantener, entonces también le tenemos que decir al productor los riesgos que implican sembrarlo o no sembrarlo”.

Roberto Jiménez Salinas, secretario de Desarrollo Agropecuario de San Juan del Río. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Por lo anterior, se espera este 2024 tener algunos cultivos de este tipo, pues la gente aprovecha para visitar los espacios, tomarse fotografías, recorrer el lugar en bicicleta, a caballo, o bien, caminando, pues además las zonas se aprovechan como apiarios para seguir impulsando la apicultura en el municipio.

“El proceso del girasol es de cuatro meses, es muy resistente al frío y a la sequía, lo que nos da gusto es que se está utilizando como un proyecto de turismo rural, los productores que se animaron a sembrar girasol ganaron más dinero de las visitas turísticas a sus parcelas que de la cosecha, entonces ese es el doble propósito del girasol, la gente gusta de ir a recorrer esos lugares, a ver las abejas porque también tiene ese doble propósito, el girasol produce una alta cantidad de polen”.

Por lo anterior, agregó que se espera alcanzar el doble de cultivos de girasol que se han sembrado en los meses pasados, ya que son cultivos sustentables que permiten generar derrama económica en las comunidades sanjuanenses.