Impulsan nuevas tecnologías para estacionamientos

Calculando que los automovilistas pierden aproximadamente 20 minutos buscando donde estacionarse, docentes-investigadores y estudiantes del Instituto Tecnológico de San Juan del Río (ITSJR), impulsan tecnologías para los estacionamientos no solo del municipio sino de todo el estado.

La coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería del Tecnológico, Armida González Lorence, habló sobre este proyecto y dijo que es una de las mejores opciones para los automovilistas, toda vez que con anticipación podrán ubicar y apartar el lugar donde estacionarse sin perder tiempo buscando un espacio.

“Es un proyecto que busca meterle inteligencia al estacionamiento y de lo que se trata es que se ha hecho un estudio donde aproximadamente las personas para buscar estacionamiento, pierden alrededor de 20 minutos buscando estacionamiento, eso causa aparte de la pérdida de tiempo y el estrés que sufren las personas, causa más la generación de dióxido de carbono afectando este, por supuesto lo que es nuestro planeta, entonces este estacionamiento lo que busca es que a través de una aplicación los usuarios puedan apartar su cajón de estacionamiento desde antes de llegar, lo pueden hacer a partir de unos 15 minutos antes”.

La docente-investigadora refirió que todo es a través de la aplicación de un teléfono móvil, desde donde podrán ubicar los lugares con espacios para estacionarse, ya sea de plazas públicas, oficinas gubernamentales, entre otros más.

“El sistema hace la identificación del rostro y de la placa del vehículo y les da el acceso al estacionamiento y los guía hasta el lugar en donde deben de estacionarse este es por ejemplo, si yo quisiera recurrir a esta modalidad suponiendo las plazas comerciales que hay en el municipio, buscó la aplicación y en automático, me llevaría de la mano hasta el cajón de estacionamiento, el cual estará asegurado para mí”.

González Lorence mencionó que mediante esta modalidad, además se garantizará la seguridad para evitar el robo de vehículos, por lo que por parte de los docentes-investigadores y estudiantes se está impulsando esta tecnología en dichos espacios.

“Además este sistema le brinda seguridad a los usuarios, porque cuántos autos no se roban también de los estacionamientos. Entonces lo que hace este sistema es que para egresar del estacionamiento vuelve a tomar lo que es la imagen del rostro y las placas y si no corresponde lo que es la persona que entró con las placas, simplemente no lo deja salir en ese momento lanza un sistema de alertas”.

Por lo anterior, exhortó a los propietarios de estacionamientos públicos y privados a modificar sus espacios y adecuar con dicha modalidad los lugares, pues además aseguró que es una solución económica y de gran seguridad para los usuarios.