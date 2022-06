Inauguraron crematorio para macotas en Tequisquiapan

En el municipio de Tequisquiapan se cuenta con el primer crematorio público para mascotas en el estado, mismo que será ofrecido a través del Centro de Salud y Bienestar Animal (Cesba).

Para lo anterior, el presidente municipal, José Antonio Mejía Lira encabezó la inauguración del lugar, con la finalidad de que se cuente en esta demarcación con un lugar idóneo para la cremación de los ejemplares.

“Agradezco a las asociaciones animalistas, a la sociedad en general, para que le demos continuidad a este proyecto, somos punta de lanza en el estado en el bienestar animal, estoy convencido que esto es un acto de honor, respeto, dignidad hacia los animales; este proyecto nació para dar respuesta a una deuda social que no había sido atendida por ningún gobierno, una necesidad que no estaba resuelta, no había servicios públicos para las mascotas y había maltrato animal, nuestro gobierno no podía ser indiferente, por ello nació dicho programa de salud y bienestar animal, trabajamos para darle una vida digna a las mascotas”.

Comentó que se han realizado programas para la población animal en las diferentes comunidades de Tequisquiapan, entre ellas; la aplicación de esterilizaciones masivas y gratuitas, mediante campañas permanentes de adopción, asesoría y acompañamiento jurídico en denuncias de maltrato y crueldad animal.

Con la construcción del nuevo crematorio de mascotas en el Cesba, aseguró que se suma otro compromiso cumplido para que las familias lo utilicen cuando lo requieran, para ello cuenta con los servicios necesarios para llevar a cabo una despedida digna de los animales de compañía.