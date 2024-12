Incendios de pastizales incrementan en 80%

Al cierre del año y con el fin de la temporada de lluvias, los incendios de pastizales incrementan hasta un 80 por ciento en San Juan del Río. El Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio atiende 30 reportes diarios por esta incidencia que se presenta en varias zonas de la demarcación, dio a conocer el comandante de dicha corporación, Juan Fernando Vázquez Viveros.

Señaló que las emergencias por incendios en pastizales aumentan con el arranque de la época invernal, ya que la hierba comienza a secarse en terrenos, predios baldíos y zonas agrícolas, situación que contribuye para que el fuego pueda iniciarse y esparcirse de manera más rápida. Detalló que esta temporada va de noviembre hasta marzo del próximo año.

Local Llaman a no quemar pastizales en San Juan del Río

“Se incrementa hasta un 70 u 80 por ciento en esta temporada. Es una temporada que comienza desde noviembre y termina hasta marzo, cuando ya empieza lo que es la primavera. Puedo compartir que nosotros hasta 30 emergencias cubrimos diario de incendios de pastizal, divididas en los tres sectores donde tenemos las tres estaciones”, comentó en entrevista.

Ante esta situación, diversas corporaciones de emergencia han emitido recomendaciones para prevenir este tipo de incendios, tales como no arrojar cerillos cigarros encendidos en carreteras o espacios con abundante maleza, no tirar basura, botellas o vidrios que puedan empezar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol; así como no hacer fogatas y evitar jugar con fuegos pirotécnicos.

Asimismo, Vázquez Viveros manifestó que durante esta temporada decembrina las atenciones a emergencias incrementan en el municipio, ya sea por incendios de pastizales, fuego en casas-habitación o alguna otra incidencia. Señaló que en este mes elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos pueden atender hasta 300 reportes durante el último mes del año.

Dijo que otras de las de incidencias comunes durante diciembre son los incendios en casas-habitación, los cuales en muchas ocasiones son ocasionados por veladoras o cortos circuitos provocados por los adornos navideños o artículos que no cumplen con las normas establecidas.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ante ello, hizo un llamado a la población para tomar precauciones y seguir algunas medidas como verificar que todos los adornos cumplan con las normas mexicanas, no sobrecargar los conectores de energía eléctrica, tener en casa un extintor, así como comprar detectores de humo. Añadió que, frente a cualquier situación de emergencia, es necesario llamar a la línea única 9-1-1.