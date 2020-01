Incertidumbre entre ganaderos, temen crisis

El presidente de la Asociación Ganadera Local General de San Juan del Río (AGLGSJR), Juan Aurelio Higuera Gómez, dio a conocer que entre este sector existe incertidumbre por la puesta en marcha del programa Crédito Ganadero a la Palabra previsto para el 2020 en la localidad, el cual no garantiza la mejora del sector pecuario.

De acuerdo con el dirigente ganadero, la entrega de ganado en mal estado por parte del Gobierno Federal no garantizará mejora en los hatos ganaderos, debido a que lo que hace falta es alimento y agua, por ello aseguró que la entrega de animales mediante esta modalidad no mejorará la situación actual.

Apuntó que adicional a ello, la incertidumbre entre los ganaderos surge porque además como manera de pago entregarán animales en especial, es decir, las primeras crías de los sementales que sean entregados por parte del Gobierno Federal mediante el programado, razón por la cual aseguró que no existe tanto interés por el programa.

“El programa este que maneja el Gobierno Federal fue muy claro en decir que para Querétaro llegará en el 2020, ahorita no necesitamos reponer ganado, lo que necesitamos es alimento y agua, que quiere decir el crédito a la palabra, que te dan los animales que pidas para que los pagues con crías al tercer año y eso no funciona porque la gente no está acostumbrada a pagar de esa manera, es mentira todo lo que dicen”.

Higuera Gómez afirmó que la situación actual de los productores pecuarios no es alentadora, ya que las condiciones meteorológicas afectaron gravemente este sector, por lo que en lugar de otorgar cabezas de ganado, aseguró que lo que hace falta es alimento y agua para garantizar la estabilidad del gremio.