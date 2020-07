Inconforma alza en costo de matanza

Un incremento del ocho por ciento se registró en el costo del servicio de sacrificio de cabezas de ganado del rastro municipal, provocando gran inconformidad y molestia entre el sector tablajero de la localidad, informó el presidente de la Unión de Tablajeros, Tocinero, Introductores y Similares de San Juan del Río (UTTIS), Alejandro de la Vega Chávez.

Precisó que estos incrementos fueron de 161 a 174 pesos, mientras que el servicio de 322 pasó a 348 pesos para el caso de las reses, generando una mayor afectación económica entre el sector dado el aumento en plena emergencia sanitaria por el Covid-19, sin considerar la crisis financiera por la que atraviesa el gremio.

Local Clausuran otro centro de matanza clandestino en Pedro Escobedo

“No estamos contentos, estamos muy molestos, no estamos de acuerdo con esos incrementos porque la justificación del incremento es porque las UMAS subieron de tarifa, y por error no nos lo habían aplicado y nos estaban cobrando tarifas del 2019, no es posible que no puedan hacer una excepción o acuerdo en ese sentido”.

Aseguró que en los últimos cuatro años el incremento en el servicio de matanza de ganado en este lugar ha sido del 108 por ciento sin registrar algún tipo de mejora, ya que las instalaciones hoy más que nunca se encuentran en condiciones deplorables, así como carentes de insumos y productos para llevar a cabo el sacrificio de animales.

Local Urge equipo para rastro

Indicó que el ingreso por este concepto en el rastro municipal anualmente es de 3.5 millones de pesos aproximadamente, debido a que el gremio ha efectuado un estudio del promedio de ingreso que se tiene por el sacrificio de cabezas de ganado por ello el objetivo de que se cuente con una mejor prestación por el incremento en sus costos.