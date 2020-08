Inconforma cobro de cuotas escolares

Padres de familia de la escuela secundaria general “Mahatma Gandhi”, ubicada en la colonia Indeco, manifestaron su inconformidad y preocupación por el cobro de la cuota escolar de 450 pesos y la incorporación de los menores ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para acceder al proceso de inscripción de sus hijos para el ciclo escolar 2020-2021.

Por temor a recibir represalias los padres de familia pidieron omitir sus nombres para denunciar que la tesorera del comité de padres de familia es quien ha girado oficios a través de grupos de redes sociales, para informar de este tipo de medidas y que los menores puedan ser considerados dentro del siguiente ciclo escolar, para ello se tomará en cuenta la emisión del pago.

Indicaron que hasta el momento las autoridades de este plantel no han informado a los tutores de las aportaciones que posiblemente se realizarán para el siguiente ciclo escolar, esto atribuible a que los estudiantes recibirán formación educativa desde casa y de manera digital, por ello la incertidumbre del cobro por parte de la tesorera de esta institución a quien muchos de los padres de familia no conocen personalmente.

Pidieron la intervención de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), con el fin de evitar este tipo de abusos, sobre todo dijeron, registrar a los menores ante las autoridades fiscales para poder acceder a la educación.

“Si los niños no van a la escuela, el año pasado se cobró lo mismo y no dieron cuentas de nada, no sabemos cuánto sobro o cuanto hay, no conocemos ni a la tesorera, nos mandaron un comunicado de que hay que pagar, la molestia es porque no se ponen a pensar en que mucha gente está sin trabajo y que quieren cobrar, tenemos gastos en la casa como para que estén cobrando”.