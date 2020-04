Inconforma despido de personal del INEGI

Por lo menos 60 verificadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) manifestaron su inconformidad al ser despedidos presuntamente de manera injustificada, tras asegurar que hubo incumplimiento con el contrato con el que trabajarían hasta el 17 de abril.

La mañana de este viernes se reunieron los empleados, quienes mencionaron que empezaron a trabajar como verificadores desde los primeros días de marzo, sin embargo, apenas este día se les notificó que estaban dados de baja por la cuestión de la contingencia sanitaria del Covid-19, y que debían firmar una renuncia.

Señalaron que durante el período que trabajaron hubo diferentes inconformidades, ya que no se les respeto su pago que prometieron inicialmente, y menos por la cuestión de no haber cumplido con el contrato que estaba previsto hasta el 17 de abril, y soloo decirles que ya no estaban en el sistema.

“Se nos leyó un comunicado del INEGI que decía que por la contingencia nos iban a suspender el contrato para seguir laborando, pero nosotros firmamos un contrato que termina hasta el 17 de abril, y estamos pidiendo que se nos respete, además de que hubo fallas con el pago en el tiempo que laboramos en el levantamiento de encuestas”.

Los quejosos dijeron que las zonas que atendían eran Amealco, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y San Juan del Río, y advirtieron que la dependencia además les informó que los despidos seguirán en los siguientes niveles operativos.

Finalmente pidieron a las autoridades del INEGI a no despedirlos y respetar el contrato establecido, ya que la mayoría se quedarán sin percibir algún tipo de ingreso para sus familias.