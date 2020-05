Inconformes con instalación de gasera en San Pedro Ahuacatlán denunciarán

Habitantes de la comunidad de San Pedro Ahuacatlán preparan denuncia ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), por la próxima instalación de una gasera de licuado de petróleo en esta localidad, acción que argumentaron pone en riesgo la vida de los vecinos de este lugar.

Los denunciantes pidieron mantener su anonimato por temor a represalias pero aseguraron que con la integración de firmas y copias de la identificación oficial de cada uno, se recurrirá ante dicha instancia para evitar que se instale entre las calles 1 de Mayo esquina con Privada 1 de Mayo la gasera de LP para evitar posibles tragedias que lamentar, ya que alrededor de este punto existen cerca de 300 familias las cuales pudieran ser afectadas.

Local

Esta decisión surge porque aun cuando han solicitado anuencia con la autoridad municipal para solicitar la cancelación de esta gasera, poco caso al respecto se ha hecho, y los vecinos angustiados por los riesgos que ello representa buscan varias alternativas para frenar el proyecto.

“Estamos ya en comunicación con Derechos Humanos porque la presidencia municipal no nos da respuesta a un escrito que metimos, no es demanda, es petición, ellos lo están tomando como demanda pero no lo es, nos están pidiendo documentación de las firmas que llevo, que las acredite porque según son falsificadas, entonces esta es la única manera de acreditar a los que estamos inconformes”.

Indicaron que estarán realizando todo tipo de maniobra para evitar la llegada de esta gasera prevista a la comunidad, ya que además del riesgo que hay para las familias, se tiene para los estudiantes de un preescolar, Cobaq y Conalep.