Inconformes con transporte en Casa Blanca

Trabajadores que radican en la comunidad de Casa Blanca, se quejan del servicio de transporte público con el que cuentan, pues afirman que diariamente llegan tarde a su trabajo debido al incumplimiento en los horarios de servicio, principalmente durante las mañanas.

Del tema, el delegado de la comunidad Ruperto , afirmó que se ha buscado dialogo con representantes de la empresa prestadora del servicio, ya que existía el acuerdo de iniciar con las salidas en punto de las seis de la mañana, no obstante este acuerdo no se ha cumplido afectando de forma constante a un estimado de 70 trabajadores.

El delegado aseveró que la mayoría de los trabajadores acuden a empresas instaladas en inmediaciones de Paseo Central, hecho por el que han optado por caminar a la carretera Antigua Panamericana, o bien a la carretera 300, muy cerca del panteón número tres, a fin de encontrar otras opciones de transporte.

“De manera constante me llegan estas quejas y yo he andado buscando el acercamiento con los representantes de la empresa, porque no están respetando los acuerdos que teníamos y a causa de eso hay mucha gente enojada porque llega tarde a su trabajo” aseguró.

En ese tenor destacó que si bien, los retrasos en los horarios se presentan durante todo el día, a partir del medio día no resulta tan gravoso para los habitantes de la zona, e incluso afirmó que resulta comprensible por la carga vehicular que se tiene, sobre todo en Av. Juárez, hecho por el que de esos horarios no han externado inquietudes.

No obstante afirmó que resulta fundamental que se concrete un acercamiento con los representantes de la empresa, para así establecer lineamientos claros y con ello no se vea la afectación a los trabajadores, destacando de lo contrario, se buscará la intervención de autoridades en la materia a fin de lograr un servicio optimo para los habitantes de Casa Blanca.