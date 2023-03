Incontrolable venta ilegal de alcohol en Santa Isabel El Coto

Dentro de la comunidad de Santa Isabel El Coto se han identificado al menos cinto puntos donde se venden bebidas alcohólicas de manera clandestina, en su mayoría son inmuebles particulares que no cuentan con los permisos ni las medidas correspondientes para ello. Aunado a lo anterior se ha detectado la venta de estas bebidas a menores de edad, señalaron madres de familia de esta comunidad, quienes prefirieron mantener en reserva su identidad.

Refirieron que este es uno de los problemas que prevalece en la comunidad, pues si bien no se presentan números elevados de drogadicción, sí existen altos índices de alcoholismo entre la población, principalmente en el sector masculino. Subrayaron que el consumo de este tipo de bebidas comienza desde los 12 años, donde los menores adquieren el producto de manera sencillas gracias a la permanencia de estos puntos de venta.

“Hay varios lugares donde se vende alcohol así de manera clandestina, hay varios y lo más preocupante es que les venden a los menores. Es lo que no nos gusta, que les venden a los chiquillos y por algo se empiezan los niños a meter el alcohol y ya después empiezan con las drogas, que casi aquí no hay drogadictos, pero sí es más el alcoholismo, pero pues es lo mismo, destruye igual”, comentó una de las vecinas del sitio.

Apuntaron que la venta clandestina de alcohol detona durante los fines de semana, especialmente los domingos cuando es notorio ver en las calles a grupos de hombres consumiendo estas bebidas sobre la vía pública. Incluso, afirmaron, ingresan a las instituciones educativas de la localidad tales como el preescolar, la primaria y en el patio de una pequeña aula de educación inicial; esto con el fin de para y embriagarse.

En ese sentido, mencionaron que los días lunes es común encontrar en los patios de estos centros educativos decenas de latas y envases de cerveza. Añadieron que el ingreso de estas personas se debe a que las escuelas no cuentan con bardas perimetrales, pues solo están cercadas con malla ciclónica lo que facilita el acceso a estos espacios. Asimismo, mencionaron que los grupos de hombres que permanecen en las calles comenten en ocasiones conductas inapropiadas y alteraciones al orden público.

“Lo que pasa es que luego están los hombres tomando y pasan las niñas o las señoras y se ponen a orinar enfrente de ellas. Ya con que se estén orinando enfrente de la gente esa es una falta de respeto igual. Y sí, hay hartas personas aquí que venden cerveza y que no tienen permiso, creo que aquí no hay nadie con permisos”, dijo otra de las madres de familia.

Ante ello, mencionaron que en reiteradas ocasiones se han dirigido a las instancias competentes para interponer quejas. No obstante, señalaron, no ha habido ninguna acción para tratar de frenar esta problemática. “Yo ya he ido varias veces con los inspectores, pero no hacen caso. Desde una vez hace como unos 10 años que vinieron, ya no se han vuelto a parar para acá los inspectores”, afirmaron.