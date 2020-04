Incrementan los empeños

Debido a los cierres de diferentes fuentes de empleo y a la crisis económica por la que atraviesa el país, habitantes de San Juan del Río han optado por acudir a las casas de empeños y préstamos para obtener un pequeño ingreso extra, y tener dinero para las semanas más complejas que se avecinan por la pandemia del Covid-19.

Marina Palomares Núñez, es ama de casa y relató que trabajaba en una fonda de la zona oriente, pero debido a que dejaron de laborar hace dos semanas, se vio en la penosa necesidad de acudir a empeñar dos medallas de bautizo de sus hijos, y solo consiguió unos pesos que pretende que le alcancen para dos semanas.

“No fueron más de 600 pesos, pero quiero invertir con mis hijos para vender dulces en mi casa y chicharrones, solo así creo que vamos a poder salir adelante para sobrellevar que me quedé sin trabajo, pero tenemos que comer”.

Gumersindo Chávez es un señor que optó por acudir a una tienda de electrodomésticos de la zona centro, en donde además dan créditos y dijo que él trabajaba cuidando un rancho en Pedro Escobedo, pero desafortunadamente lo descansaron para los próximos dos meses, y por lo tanto solo le pagarán un porcentaje de su salario.

“Los patrones no dan todo el salario, por eso saqué un crédito porque no nos va a alcanzar, tengo 57 años ya no me dan trabajo fácil y voy a esperar a que me vuelvan a hablar, ahorita vine a pedir un dinerito, pero por mi edad no me lo dan pronto”.

Los entrevistados coincidieron en que el temor más grande que tienen es que el cierre de los comercios y las actividades sigan suspendidas por más tiempo del previsto, al manifestar que no hay dinero que le alcance para subsistir.