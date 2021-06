Incrementó deserción en la UAQ durante pandemia

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, informó que del período 2019-1 al 2021-1 y debido a la pandemia a causa del Covid-19, se incrementaron en 35% los problemas de deserción escolar entre los estudiantes, particularmente las bajas voluntarias.



Señaló que esta problemática se recrudeció durante la pandemia, por lo cual, la UAQ tendrá que poner principal atención para solucionar dicha situación, ya que pueden ser estudiantes que necesiten regresar a la institución para continuar sus estudios.

“Hemos estado monitoreando los índices de deserción escolar, tenemos datos históricos, pero a partir de la pandemia empezamos a trabajar un poco más para ver cómo nos estaban incrementando estos datos. El referente que tenemos es antes de la pandemia, es decir, el 2019, para ver los impactos en el 2020 y en el 2021”.

Comentó que de los períodos 2019-1 y 2019-2, y los tres semestres de la pandemia (2020-1, 2020-2 y 2021-1) las bajas voluntarias aumentaron 145%, ya que en el 2020-1 habían aumentado 71%, por lo que duplicaron.

Respecto a las bajas definitivas disminuyeron 50%, lo cual, dijo la académica, está situación indica que no es un tema de abandono de estudios, sino que los estudiantes están haciendo una pausa, bajo una situación que les impide continuar, y que pudiera ser el tema económico.

En cuanto a la inscripción no pagada, es decir, estudiantes que imprimieron su recibo pero no lo pagaron, aumentó 13%; y personas que no sacaron el recibo, incrementaron 38 por ciento.

Estableció que la universidad lleva a cabo diversas acciones para amortiguar los problemas de deserción y bajo desempeño, entre estos, la entrega de donativos de insumos electrónicos, tabletas y demás, así como el Programa de Apoyo para la Reinscripción (PAR-UAQ), el cual surgió en el período del semestre 2020-2, a través del cual se entrega a estudiantes que lo soliciten, descuentos del 10 al 90% en su inscripción.



“Es una estrategia que ha resultado muy bien, las y los estudiantes han sido altamente responsables, lo solicita quien lo necesita. Nuestro programa va a beneficiar a 6 mil 289 estudiantes el próximo semestre, apoyos de descuento que significarán 4 millones y medio de pesos”.