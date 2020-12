Incrementó extorsión 66% en este 2020

De enero a octubre de 2020, el delito de extorsión incrementó alrededor del 66 por ciento en el municipio de San Juan del Río, esto en comparación con el mismo periodo de 2019, ilícito que podría registrar una mayor incidencia en este mes.

De acuerdo con cifras informadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2019 hubo denuncia formal de por lo menos 20 hechos de extorsión; mientras que en el mismo periodo de 2020, la cifra aumentó a 33 casos.

El Secretariado señala que la mayoría de las extorsiones se cometen vía telefónica; a esta modalidad se le conoce como extorsión indirecta. En estas fechas decembrinas son comunes las llamadas telefónicas relacionadas con personas que se hacen pasar por familiares que radican en Estados Unidos, situación que le ocurrió a Julieta, quien recibió una llamada del número 664 790 8441, al contestar un individuo se hizo pasar por un pariente, pero por fortuna identificó que no era su voz y supo de inmediato que podría ser un intento de extorsión.

“Me llamaron y me dijeron que era mi tío de Estados Unidos, me dijo que me llamaba porque quiere regresar y quería saber si era bien recibido, pero se me hizo raro que me llamara a mí, por eso colgué”.

Ese caso quedó en intento, pero María Elena no corrió con la misma suerte, ya que hace un par de años, también en diciembre, recibió una llamada de un falso sobrino, quien argumentó que venía a México, pero debido a que traía exceso de equipaje debía pagar en la aduana y como supuestamente no le recibían dólares, le pidió que le depositara cinco mil pesos, el extorsionador fue tan convincente, que María Elena hizo el depósito, pero al comunicarse con familiares se dio cuenta que había sido embaucada.

En ambos casos, los extorsionadores no dijeron el nombre del supuesto familiar por el que se hicieron pasar, se aprovechan de la emoción de quien recibe la llamada para manipular, de ahí que la recomendación de las autoridades es no dar información personal vía telefónica, colgar cuando no se identifique a quien está del otro lado de la línea y, si es posible, mejor no contestar números desconocidos.