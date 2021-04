Incumplen partidos en prevención contra Covid-19

El Partido Acción Nacional (PAN) en voz de su Secretario general Martín Arango García, lamentó que diversas fuerzas políticas en la entidad incumplan en la implementación de medidas sanitarias durante las campañas, exponiendo la vida de los queretanos, en actos desesperados por ganar simpatías, afirmó.

Dijo que a la fecha, el PAN ha respetado tanto los lineamientos electorales como los sanitarios y por ello ha privilegiado los actos de campaña virtuales, aunque aceptó que también han realizado actos presenciales,, en los que se ha marcado el cuidado de sana distancia y adoptando medidas preventivas.

Local PC de Tequisquiapan vigila eventos políticos en el municipio

“Hemos sido muy cuidadosos en el acceso de las personas, para que exista sana distancia de por lo menos un metro y medio, promoviendo el uso de medidas sanitarias y respetando los aforos de no más de 100 personas, que están permitidos por el escenario en el que nos encontramos”, comentó.

Señaló que resulta lamentable que el resto de los partidos no tengan estos cuidados, pues aseguró que han demostrado que no les interesa el cuidado de los ciudadanos y lejos de ello, han priorizado el conseguir votos, lo que mencionó, es síntoma de desesperación al no lograr subir sus preferencias.

“Poner en riesgo a las personas a cambio de subir su responsabilidad política, resulta mezquino, ya el colegio medico envió una carta que será analizada para complementar la seguridad de los simpatizantes y los propios candidatos, por lo que desde el arranque de las campañas se ha buscado cumplir con las medidas” añadió Arango García.

Por último, reiteró que se ha hecho referencia a cuatro partidos políticos que han incumplido de manera artera las disposiciones sanitarias, no obstante dijo que uno de ellos si resalta y resulta grave “Es preocupante y es grave por la cantidad de personas que reunió, que si lo vemos en perspectiva, al tratarse de un mitin político, en realidad es poca gente, pero en tiempos de pandemia es cinco veces más de lo permitido y eso es grave y preocupante y está en los ojos de los ciudadanos.