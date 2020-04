Indígenas regresan a su lugar de origen

Los indígenas que venden productos en calles del Centro de San Juan del Río fueron retirados junto con los demás comerciantes que ejercen esta labor en la vía pública, la mayoría regresaron a su lugar de origen y los pocos que permanecen reciben algún tipo de apoyo, dijo Susana Águila Flores, regidora que preside la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento de San Juan del Río.

“Nos avisaron que se tenían que retirar, igual que toda la gente que estaba en la vía pública, de acuerdo al plan emergente que se aprobó en Cabildo. Al ser objeto de mi Comisión, pues yo los apoyé con algunas despensas, muchos se retiraron a sus lugares de origen, unos están en Guerrero, otros están en Chiapas y otros en Amealco”.

Local Aplicarán fondo de contingencia

Precisó que ante estas medidas que se adoptaron por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, apoyó con 25 despensas a los comerciantes indígenas. Detalló que hay cerca de 10 que venden artesanías, además hay otros que comercializan yerbas y unos cuantos más ofrecen verduras, dijo que del total, son muy pocos los que permanecieron en el municipio.

Respecto a grupos vulnerables, detalló que no ha detenido la labor que realiza con gente que han acudido con ella para solicitar ayuda en cuestiones de salud o pobreza extrema, aunque reconoció que es una situación que procura no hacer pública, debido a que no contaría con la capacidad de atender a un número grande de personas, pero hasta el momento reparte despensas a un promedio de 75 familias.