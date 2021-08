Industria en alerta por cambio de escenario

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación San Juan del Río, José Guadalupe Román Flores, afirmó que el reciente cambio de escenario, a propósito del incremento de contagios por Covid-19, mantiene en alerta a la industria, pues con un retorno al freno de actividades, cómo sucedió meses atrás, muchas industrias no podrían soportar la carga que implicará conservar las fuentes de empleo.

El líder empresarial manifestó que de manera afortunada, hoy no se ha tenido que llegar a la segmentación de la industria en esencial y no esencial, lo cual significa un aliciente momentáneo, pues dijo que de llegar a ese recurso, las consecuencias serían catastróficas, por lo que existiría una alta probabilidad de que en esta ocasión, muchas empresas no sobrevivan.

Manifestó que el escenario actual en el que se han establecido ciertas medidas para mitigar el incremento en el contagio de Covid-19, permite que las Industrias sigan operando sin embargo, existe una alta probabilidad de retornar al freno de actividades lo cual dijo, se debe de tomar con cautela ya que de establecer el cierre de operaciones para el sector industrial, se tendrían un escenario similar al del 2020, sin embargo a diferencia de ese momento, las empresas ya no tendrían la misma fortaleza económica para que se mantenga a la fuerza laboral.

Por esta razón el presidente de la Canacintra reiteró el llamado a la población a fortalecer las medidas de prevención contra el contagio de Covid-19, pues destacó que es la única vía segura para revertir la situación, pues recordó que a pesar de que existe un gran número de personas vacunadas, esto no significa que la enfermedad se frenará y no se continuará propagando.