Industrias pagarán en tiempo y forma.

Pese a que las empresas sanjuanenses enfrentarán un fuerte reto en los meses venideros para realizar el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), se cumplirá en tiempo y forma con este requisito, aseguró el Director de la Asociación de Industriales de San Juan del Río, Francisco Landeras Layseca.

Señaló que este pago por ley se debe realizar antes de que concluya el mes de mayo, por lo que muchas empresas ya se están alistando para cumplir con el requisito y con ello darle a sus empleados lo correspondiente, no obstante señaló que significará un gran esfuerzo para las empresas.

Mencionó que el año pasado, fue un escenario verdaderamente adverso, razón por la que algunas empresas se vieron vivieron momentos de apremio ante el pago del PTU, sin embargo reconoció que se cumplió, e incluso durante el mes de junio, se realizó como cada año, una revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para revisar los casos de quienes no cumplieron, para que se lograra estar en regla.

No obstante reiteró que si bien no será sencillo para las empresas cumplir con el pago de la PTU, durante este 2021, se cumplirá en tiempo y forma; “este año no será fácil, pero se cumplirá, son pocas las empresas que ya han dado un adelanto y estas son las consideradas esenciales y que la pandemia jugó a su favor y por ello tienen el recurso para hacer este adelanto, el resto ya se están alistando y se solventará” afirmó.

Y es que Francisco Landeras aseguró que a la fecha, un cinco por ciento de las empresas entre medianas y grandes, instaladas en el municipio, ya han realizado un adelanto de utilidades, lo cual ha disminuido la carga que deberán enfrentar en los próximos meses al hacer el pago total de la PTU.

Destacando que estas empresas pertenecen a los ramos esenciales, por lo que no debieron parar sus producciones durante el 2020 y lo que va del 2021, lo cual les permitió mantener la liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones.