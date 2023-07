INE busca consejeros y consejeras

Rumbo al proceso electoral del 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE), en el estado, abrió su convocatoria para la integración de aquellas personas que pretendan participar como consejeros y consejeras distritales.

Lo anterior lo dio a conocer el vocal Ejecutivo del INE San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez, quien aseguró que este 4 de julio concluye el plazo para los interesados en ocupar alguna de las cuatro consejerías de carácter suplente que se encuentran vacantes en la entidad para el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Precisó que los consejos locales y distritales son órganos electorales que funcionan de manera temporal durante las actividades de organización de un proceso electoral federal y sus integrantes contribuyen supervisando la organización de los comicios en la entidad. Cabe señalar que no se trata de un empleo remunerado que implique dedicación de tiempo completo, sino una función electoral que contribuye al desarrollo democrático del país.

Por lo anterior, este martes es el último día para que puedan entregar sus solicitudes de inscripción en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del INE Querétaro, ubicada en calle Cañaveral No. 26, colonia Carrizal en la capital del estado.

“Algunos de los requisitos para participar son ser persona mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrita en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente, tener residencia de dos años en la entidad federativa, no haber sido como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación”.

Además, comentó que no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, así como no contar con impedimento legal y gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito alguno.ç

“Las personas interesadas en ocupar dichas vacantes podrán consultar las bases y la documentación en www.ine.mx y redes sociales, si lo prefieren pueden solicitar una cita al correo electrónico qro.aspirantes.PE2023@ine.mx o bien, llamar al número (442) 2 15 34 67 o 2 15 34 07 para hacer la entrega de su documentación con la finalidad de hacer más ágil el proceso de entrega de los mismos”.