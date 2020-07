INE contará con vigilancia durante pandemia

El vocal Ejecutivo del Instituto Electoral Nacional (INE) en San Juan del Río, Luis Roberto Lagunes Gómez dio a conocer que se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), así como de los Vigilantes Ciudadanos, para evitar aglomeración de personas a las instalaciones de esta institución sin cita programada y evitar la propagación del Covid-19.

Comentó que tras la proyección de reanudar las actividades en el módulo de atención ciudadana el próximo 3 de agosto, se busca por parte del organismo electoral contar con todas aquellas medidas de seguridad sanitaria, así como protocolos debidamente establecidos antes de ingresar a las oficinas del INE para reducir las posibilidades de contagio de Covid-19.

Local INE abrirá módulos de San Juan el 3 de agosto

“Ya hay un compromiso con el municipio para que se instale una patrulla afuera del INE así como Vigilantes Ciudadanos para que nos apoyen, no va a haber filas y no habrá atención a personas que no tengan cita, serán cinco citas por hora”.

Pidió a la ciudadanía interesada en obtener su credencial de elector, programar cita a través de la página oficial del organismo electoral y acortar los tiempos de espera en el módulo de atención ciudadana, ya que con ello se podrán reducir las posibilidades de contagio por el virus.

Enfatizó que como la reapertura del módulo de atención ciudadana será de forma gradual, el único trámite que podrá llevarse a cabo será la entrega de la credencial de elector siempre y cuando se haya efectuado el trámite antes del inicio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, toda vez que los demás trámites se realizarán con posterioridad.