INE tendrá reapertura gradual

A partir del 3 de agosto se reanudarán las actividades en el módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE), San Juan del Río, misma que se tiene proyectada cumplir con todos aquellos protocolos de seguridad sanitaria y mediante previa cita, enfatizó el vocal Ejecutivo del organismo, Luis Roberto Lagunes Gómez.

La reapertura de este lugar aseguró que se llevará a cabo de forma gradual en aras de garantizar la seguridad sanitaria entre la ciudadanía, motivo por el cual solo se iniciará con la entrega de credenciales de elector y posterior el 17 de agosto se integrarán los restantes para complementar todos los trámites que se realizan en dicha institución.

Local INE abrirá módulos de San Juan el 3 de agosto

Precisó que solo serán 30 citas programadas por día, precisamente para evitar aglomeración de personas en el lugar por ello la programación de las citas mediante la página oficial del INE o bien al número telefónico 01800 433 2000 para mantener los debidos protocolos de seguridad sanitaria en el lugar, adicional a las continuas labores de sanitización que se estarán efectuando en el lugar.

Al ingreso del lugar se tomará la temperatura de los asistentes, se colocarán dispensadores de gel antibacterial, señalización de sana distancia y se prohibirá que el ingreso de acompañantes, adicional de la colocación de acrílicos al interior del módulo de atención ciudadana para evitar riesgos a la salud.

“De lunes a viernes de 9:00 am a las 15:00 horas se estará atendiendo, solo será pura cita para entregar la credencial, no se atenderá otro tipo de trámite, mucho menos se va a atender gente que no haya sacada cita”.