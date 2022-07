Inflación alcanzaría 10% durante 2022

De acuerdo a la tendencia que se ha registrado en los primeros seis meses, las estimaciones que se tienen para finales de año es que la inflación en México llegue a un número histórico. Si continúa esta alza, es posible que se registre un 10 por ciento de inflación en el país al finalizar este 2022, aseguró el presidente nacional de Canacintra, José Antonio Centeno Reyes.

Asimismo, el dirigente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) estimó que el crecimiento económico del país al cierre del año no superará el 1.7 por ciento. Indicó que ambas situaciones ponen a la industrial en una condición inestable desde el punto de vista económico.

“La industria viene haciendo lo que le toca hacer que es tratar de construir pero el consumo se va a detener por las altas tasas de interés. La medida que toma el Banco de México, cuando sube la tasa de interés para contener un poco la inflación, la hace considerando que esto va a tener un efecto en otro fenómeno que tiene que ver con la alza de las tasas de interés al consumo. Esto va a disminuir la demanda de estos créditos de consumo y va a provocar un menor consumo y poniéndole con eso un freno de mano otra vez al crecimiento económico”, comentó.

Local Pollo y aguacate por las nubes

Refirió que la inflación tiene un impacto directo en las industrias de todos los tamaños. Asimismo, detalló que este fenómeno golpea más a las familias del país, pues impacta en la canasta básica, provocando el incremento de precios, lo cual pone en riesgo la posibilidad de garantizar la alimentación de las personas.

Añadió que el Paquete contra la Inflación y la Carestía, presentado por el Gobierno Federal, no ha logrado contener el incremento inflacionario con las medidas estratégicas que ha implementado. Para controlar esta situación, dijo, es necesario efectuar acciones más eficientes.

“La inflación es muy democrática porque nos pega a todos por igual. Ahí no importa mucho el tamaño, no importa mucho el bolsillo. Por supuesto, es mucho más peligroso cuando te pega en la canasta básica, en la posibilidad de acceder y garantizar, digamos, la alimentación de una familia (…). El programa de control de la inflación que sacó el presidente, si bien no se ha logrado tener una contención, lo sabíamos que esto no iba a ser suficiente, hay que tomar otras acciones”, puntualizó.

Finalmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de junio de 2022, en México se registró una inflación del 7.99 por ciento, el mayor nivel en los últimos 21 años.