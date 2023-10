Infonavit llama a derechohabientes verificar sus datos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), exhortó a los trabajadores a verificar que su nombre o CURP ante la institución sean correctos, de lo contrario, advirtió que tendrán un retraso en los trámites que realicen en esta institución así como inexistentes registros de las aportaciones que realice la parte patronal.

A través de un comunicado, emitió esta advertencia y dijo que este tipo de correcciones se pueden realizar de manera fácil y sencilla, ingresando a micuenta.infonavit.org.mx, ya que si no se realizan, al contratar un crédito, pedir apoyo con una solución de pago, la devolución de la subcuenta de vivienda o simplemente verificar si su empleador está haciendo las aportaciones que le corresponden, requiere que valides su identidad y de no ser los correctos en los registros del organismo, se podrían retrasar los trámites que requieren llevar a cabo o incluso, ocasionar que las aportaciones de su empleador no se estén registrando correctamente.

“Corregir esta información y mantener tus datos actualizados es muy sencillo, rápido, gratuito y no requiere de ningún intermediario, falso gestor o coyote, pueden hacerlo los trabajadores ingresando a mi cuenta Infonavit, con su número de Seguridad Social (NSS), contraseña y elegir correcciones”.

La institución dijo que una vez hecho lo anterior, el sistema verificará los datos en el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) y se realizará la corrección de tu nombre completo y/o tu CURP de manera automática, por lo que ante dudas pueden llamar al Infonatel al 800 008 3900.

“Este trámite no tiene costo y es muy sencillo, así que no te dejes engañar por falsos gestores o coyotes, deben recordar que al confiar en estas personas no sólo pagas por un trámite que es gratuito, sino que también pones en riesgo tu patrimonio, ya que puedes ser víctima de fraude o robo de identidad”.

Otra de las opciones es descargar la aplicación o registrarse en app.socioinfonavit.com y tener varios beneficios sobre créditos, trámites y servicios de la institución, de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx.