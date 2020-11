Informan sobre comisión en pago con tarjetas

Juan Rodríguez Valle, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), delegación Querétaro, comunicó que los establecimientos que realicen cobros adicionales por el pago con tarjeta, deben avisar con anticipación a la compra.

Al ser cuestionado sobre casos de establecimientos que advierten que no reciben efectivo y a la hora de hacer el pago con tarjeta, solicitan una comisión adicional que puede ir del tres al cinco por ciento sobre el monto de la compra, el funcionario de la dependencia federal señaló que hay prácticas irregulares que deben ser denunciadas.

“Cuando el negocio lo tiene establecido por escrito, en el que diga que ‘por hacer uso de la tarjeta de crédito en el pago de los productos se va a cobrar un porcentaje’, ahí sí es legal, porque le están dando aviso al consumidor, cuando no lo tienen por escrito, ahí sí hay que denunciar”.

Rodríguez Valle consideró que ese cobro no debería existir, sin embargo, hay quienes lo hacen y al avisar con anticipación al consumidor, éste puede decidir de manera informada si adquiere el producto o servicio. Invitó a denunciar cuando esta premisa no se cumpla, ya que se estaría cometiendo un abuso en contra del consumidor.

“Si en ese establecimiento me van a cobrar un cinco por ciento, yo decido si compro o no compro, pero siempre y cuando esté por escrito en el establecimiento, que diga ‘en este establecimiento se cobrará el cinco por ciento por el uso de la tarjeta de crédito como forma de pago’, si no es así, que acudan a Profeco, o a través de una llamada telefónica o presencial y nosotros los atendemos”.