Informe de AMLO fue más de lo mismo: PAN

Sebastián Ledesma Mina, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (CDMPAN), consideró que el Informe Trimestral del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “fue más de lo mismo”, un mensaje sin fondo, en el que no ahonda sobre la forma como resolverá los problemas derivados por la pandemia de Covid-19.

“Es un mensaje triunfalista, con politiquería, pero que no trae un plan de fondo, no dice qué es lo que va a hacer. Dice que va a generar empleos, que va a invertir recurso público, que se va a reactivar la economía, que México se va a recuperar del coronavirus, pero no dice cómo”.

Consideró que no existe un plan verdadero de recuperación económica, ante esta falta de claridad, destacó que los gobiernos municipales y estatales deberán hacer frente a la contingencia, ejemplificó con la modificación del presupuesto anunciada por el alcalde, Guillermo Vega Guerrero.

“Se tendrá que modificar el presupuesto municipal, porque quien va a tener que dar la cara, quien va a tener que hacer frente, es precisamente el gobierno municipal y el gobierno del estado, porque en el gobierno federal no hay un plan”.