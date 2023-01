Inicia periodo de preinscripciones a la educación en Querétaro

Unos 90 mil registros de estudiantes a primeros grados escolares en el sistema educativo básico del estado de Querétaro, se espera captar estas semanas durante el periodo de preinscripciones previsto del 1 al 15 de febrero.

Lo anterior lo dio a conocer el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), Raúl Iturralde Olvera, quien aseguró que para ello, se ha habilitado una plataforma digital para atender a los menores y padres de familia interesados en llevar a cabo el registro, mismo que estará orientado para ubicar a las niñas y niños en escuelas cercanas a sus domicilios o bien, cercanamente a la escuela donde cursaron su preescolar o primaria.

“Estamos esperando rebasar los 90 mil registros, tuvimos mucho éxito en la campaña anterior que fue la de vinculación de hermanos, ahí llegamos casi a 10 mil registros, quiere decir que ahí tenemos ya un tramo avanzado y que nosotros no podemos decir todavía la cifra exacta pero pensamos pasar de los 90 mil registros, lo que podemos asegurar es que tenemos un lugar para todo niño o niña que no lo solicite, lo único que no podemos asegurar es la escuela donde van a quedar finalmente registrados”.

El funcionario comentó que la plataforma digital para el registro de estudiantes permanecerá abierta 15 días, por ello, pidió a los padres de familia estar atentos y realizar el trámite correspondiente para la integración de los menores al ciclo escolar 2023-2024, en el caso de San Juan del Río, a través de 241 escuelas públicas.

“Lo que les sugerimos es que cuando ingresen entre el 1 y 15 de febrero al portal de USEBEQ la enorme mayoría ya va a tener un lugar pre asignado porque provienen de alguna escuela de USEBEQ y ya tenemos el registro y sabemos la zona en la que probablemente le convenga más”.

Garantizó la infraestructura educativa para los estudiantes del sistema educativo básico, ya que aseguró se cuenta con los suficientes espacios para la ubicación de niñas y niños en escuelas queretanas, por ello, exhortó a los padres de familia realizar el trámite correspondiente.

“Nosotros ya a los niños que están en preescolar ya los tenemos registrados, entonces sabemos dónde está ubicada su escuela y su domicilio y en base a eso les pre asignamos un lugar en la primaria y a los niños que ya tenemos en primaria, pues ya los tenemos registrados también, sabemos dónde está su escuela y donde está su domicilio y también van a tener un lugar pre asignado en secundaria”.