Inicia vacunación de sanjuanenses de 30 a 39 años

Registrando un aforo inicial de aproximadamente dos mil sanjuanenses del rango de edad de entre los 30 y 39 años, inició la jornada de vacunación contra Covid-19 en San Juan del Río, en la cual se informó que se inocularán dosis de la marca Astra-Zeneca a un estimado de 45 mil personas.

De acuerdo con el Director Regional de Programas Federales, Humberto Segura Barrios, se estima que diariamente se recibirá a un estimado de ocho mil personas que serán inoculadas, lo cual generaría un aproximado de 45 mil vacunas que se inocularán durante los cinco días que durará la jornada, y que representarán días de intenso trabajo en el que se ha espera una participación numerosa, pero sobre todo ordenada.

El Director Regional de Programas Federales especificó que se trabaja de manera intensa para avanzar lo antes posible y con ello poder vacunar durante el mismo mes de agosto, también a las personas del rango de edad de 18 a 29 años, reto que dijo es muy posible de alcanzar para inocular a un importante porcentaje de los sanjuanenses, logrando con ello una paso adelante en el combate a la pandemia.

Recordó que al lograr que la mayoría de las personas se encuentren vacunadas, comienza el fenómeno denominado “inmunidad de rebaño” que implica que se reduzca de manera considerable las posibilidades de contagios, lo cual abriría la puerta para retomar a la vida cotidiana con un menor riesgo, no obstante recordó que las medidas de protección deberán mantenerse para evitar que la situación se salga de control.

A propósito de la jornada de vacunación, tras ser vacunado, Esteban Sánchez mencionó “a pesar de que se veía mucha gente porque las filas eran demasiado largas, el tiempo de espera fue mínimo, las filas avanzaban rápido, la verdad aquí todos están cooperando, por un lado las personas que están vacunando y ayudando a ordenar el ingreso, pues hacen bien su trabajo y por el otro lado todos los que estamos formados, estamos respetando espacios y las instrucciones”.

“Por eso creo que se está dando esta situación, pensé que iba a tardarme más de una hora, pero la realidad es que todo fue muy rápido, la vacuna no dolió y por el momento me siento muy bien, aunque si me dijeron que debo de estar atento por si me da alguna reacción, pero pues ya la ventaja es que estoy vacunado”, comentó.

Es importante resaltar que Humberto Segura señaló que es las personas deben recordar asistir de acuerdo a las fechas que les corresponde para que los trámites y el proceso sea rápido y sobre todo recalcó que la vacunación está garantizada para todos.