Inician lucha contra el transporte público

Ante las múltiples deficiencias que tiene el servicio de trasporte público en La Valla, en San Juan del Río, y la inacción de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), se ha iniciado la recolección de firmas entre habitantes de la comunidad para exigir al Gobierno del Estado el cambio de concesionarios, señaló el delegado municipal de este sitio, Jacobo Hernández Ibarra.

Refirió que la decisión de recolectar firmas se tomó luego de que no han existido mejoras en el transporte público pese a las reuniones con concesionarios y los oficios que se han ingresado a la AMEQ, en donde se han expuesto los problemas que presenta este servicio. Mencionó que la intención es acercarse al Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, a fin de exponerle la situación y que haya vías para solucionar dicho tema.

Local

“Hemos tenido reuniones con los concesionarios y con la gente de la Agencia de Movilidad, pero creo que no nos han atendido como tal. Entonces, hemos tomado la decisión de mirar hacia la comunidad, a que la gente nos firme, nos dé su visto bueno para hacer el reclamo a otro nivel. La siguiente semana vamos a buscar el espacio y el lugar adecuado para ver al gobernador, porque no entienden los concesionarios”, comentó.

Refirió que entre las deficiencias que permanecen con el servicio de transporte público está el incumplimiento de horarios y unidades en mal estado. Además, señaló que a diario los habitantes de esta comunidad se ven afectados por estas situaciones.

Asimismo, puntualizó que desde hace tres años se han ingresado oficios a la AMEQ, tanto en la capital del estado como en su representatividad en San Juan del Río, para exponer los problemas y solicitar acciones para mejorar este rubro. Pese a ello, sostuvo que existe una inacción por parte de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, aseveró que el personal de esta instancia no ha cumplido con su trabajo, sobre todo en lo relacionado con el tema de inspección y sanción a las faltas que cometen los concesionarios. Reiteró que las constantes deficiencias en el servicio han generado molestias entre la población, la cual exige acciones contundentes y el cambio de concesionarios.

“Puedo decir, sin temor a equivocarme, que la instancia que se encarga de vigilar, que es la Agencia de Movilidad, no hace su trabajo como debe de llevarlo a cabo. Tengo todos los oficios donde se demuestra que no hemos parado. Hemos hecho el esfuerzo para poder mejorar el servicio, pero creo que la dependencia no le interesa o atiende otras prioridades de acuerdo a sus intereses”, subrayó.