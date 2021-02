Inició aplicación de vacuna en Amealco

Con alrededor de cinco grados de temperatura y el viento soplando fuertemente, inició el protocolo de la vacunación contra Covid-19 para los adultos mayores de la zona indígena de Amealco de Bonfil en el barrio de El Bothé, municipio de Amealco de Bonfil, lugar en el que al filo de las 08:00 horas se empezaron a reunir los habitantes y guiados por el personal de la Secretaría de Bienestar, tomaron fila con sana distancia para escuchar las indicaciones de aplicación.

Aunque la cita para estas personas era desde las 8:00, las unidades de AstraZeneca arribaron cerca de las 9:15 horas de este lunes, toda vez que fueron custodiadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), específicamente de la 17ª zona militar, los cuales permanecieron hasta que se aplicara la última dosis.

Personal médico y de Bienestar apoyaron para orientar a los adultos mayores. /Maximiliano Cervantes.

Con esta brigada Correcaminos integrada por personal de salud, un médico y un enfermero, cuatro elementos del Ejército, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Guardia Nacional; así como cuatro Servidores de la Nación y dos voluntarios, se coordina la logística en los Centros de Vacunación.

En un primer momento, se concentró a las personas en el exterior del Centro de Salud de esta localidad, ahí se les pedía su nombre y credencial del INE o CURP para contabilizarlos en el registro general, posteriormente pasaban de 12 en 12 a una de las aulas médicas para esperar el turno de aplicación de uno en uno, mientras que sus acompañantes se quedaban afuera para esperarlos, tras el tiempo de observación, luego de la vacuna.

Tras la aplicación de la dosis AstraZeneca, los adultos fueron vigilados por 30 minutos posteriores, ante alguna reacción./ Cortesía Bienestar.

PRIMER VACUNADA

Angelina Rojas Navarrete nativa de la comunidad de La Muralla, fue la primera mujer de 68 años en recibir la vacuna, quien comentó que estaba muy emocionada porque esto significa para ella tener más salud y estar lejos del peligro de lo que representa la edad, y que su emoción era mayor al ser acompañada por su esposo Juan de 70 años, segundo en la lista de beneficiarios y seguido por más habitantes de La Muralla.

Durante el primer día no se presentaron complicaciones adversas en la población mayor. /Maximiliano Cervantes.

“No me dolió la vacuna y nos dicen que debemos quedarnos media hora más para que no nos vayamos a sentir mal, a mí no me dio miedo y ya quería que me la pusieran para que no me enferme, porque hay lugares en los que se ha muerto mucha gente por el virus”.

Se colocaron filtros sanitarios para el acceso de las personas. /Maximiliano Cervantes.

Antonia Francisco de 69 años, fue otra de las vacunadas, dijo sentirse agradecida por ser parte de esta fase, además llamó a las personas a no tener miedo y acercase al servicio de salud en cuanto se doten de más unidades.

Ariadna Sánchez Valdez, coordinadora de la brigada Correcaminos en el Bothé, comentó que para este primer día se aplicaron 400 unidades de las 13 mil 500 que arribaron al estado, y que se prevé que esta cantidad sea la misma durante la semana, además que los barrios de San Ildefonso Tultepec se irán turnando hasta el viernes.

En Amealco hubo cinco módulos para los beneficiarios. /Maximiliano Cervantes.

Dijo que la difusión para invitar a las personas fue a través de llamadas y visitas domiciliarias por parte de los servidores de la nación, quienes desde este fin de semana convocaron, además que al cierre del primer día de vacunación no hubo ninguna reacción adversa en los adultos, toda vez que por 30 minutos fueron observados por los expertos en la salud.

El paquete de vacunas fue custodiado por autoridades de los tres órdenes de gobierno. /Dolores Martínez.

PROTEGEN VIDAS

Por otra parte, Rocío Peniche Vera, delegada de los programas de Bienestar en la entidad, recordó que con la primera dosis que recibió la población quedan altamente protegidos, que se espera que en los próximos 21 días llegue el complemento, y que el seguimiento se hace con base en la entrega de una hoja de control.

La señora Angelina Rojas y su esposo Juan, fueron los primeros en recibir la vacuna anti Covid-19. /Maximiliano Cervantes.

Cabe señalar que en el caso de municipio de Amealco de Bonfil, la instalación de los módulos de vacunación fue en Santiago Mexquititlán, específicamente en Barrio I, San Miguel Tlaxcaltepec, Chitejé de Garabato, El Bothé y en la zona centro; además de los de los municipios serranos como Landa de Matamoros y Arroyo Seco.