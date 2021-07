Innovan con ventas a través de internet

Las ventas en línea crecieron exponencialmente en San Juan del Río desde el año pasado a raíz de la pandemia Covid-19, cierre de negocios, así como la disminución en la movilidad social que fue algo de lo que se tornó a causa de los efectos pandémicos.

Esta opción fue adoptada por la familia Valle Saavedra, actualmente consolidada con cinco mil 400 seguidores en sus redes sociales como Rosi Vallesaa, quienes después de comercializar prendas de vestir y ver tirado al suelo su trabajo y esperanzas por el cierre de los puntos de venta que se generó a causa de la emergencia sanitaria, decidieron correr los riesgos que implican las ventas en línea, y recurrir a la innovación teniendo cada vez más mejores resultados entre su clientela.

María de los Ángeles Saavedra Contreras, Roció y Diego Valle Saavedra, mamá e hijos, respectivamente, así como Rosa Suárez Ibáñez, fueron quienes impulsaron la innovadora actividad, pues Rocío Valle explicó que desde hace 28 años, San Juan del Río ha sido el lugar en donde se han dedicado a la actividad, pero el confinamiento las impulsó a que en familia se organizaran y empezaran con la labor de una manera diferente, desde la adquisición de la mercancía que proviene de Estados Unidos, clasificación, etiquetado, comercialización en vivo, asignación, revisión de pagos, entregas a domicilio, en puntos estratégicos, sin olvidar en cada proceso, el desinfectado en cada labor ante la situación social de salud que se tiene y que a pesar de ello, se mantienen trabajando para evitar una caída más en sus ventas como ocurrió el año pasado.

“Decidimos empezar a trabajar en equipo y empezar a vender la ropa en línea, ya vendíamos la ropa, pero no de esta manera, todo surgió por el trabajo de la ropa en línea a partir de la pandemia porque nosotros nos dedicábamos a comercializar el producto en varios puntos, pero a raíz de que muchos espacios cerraron por no ser esenciales, decidimos hacerlo en línea”.

La venta de las prendas de vestir fue una idea original desde hace casi tres décadas por parte de María de los Ángeles Saavedra Contreras, sin embargo, jamás se imaginaría que todo cambiaria de manera electrónica por los efectos pandémicos y por lo que hoy se vive, pues a pesar de que en la actividad comercial se encontraban durante la epidemia de la Influenza AH1N1, no generó tantas afectaciones desde las económicas emocionales y físicas como ahora, experiencia que ha propiciado unidad, comunicación, amor y esperanza entre esta familia, resultados que actualmente tienen para bien y con todo el esfuerzo de cada uno.

Foto: David Valdez | El Sol de San Juan del Río.

Aunque una importante cantidad de la población ha decidido retomar algunas de sus actividades, comentaron que las ventas en línea llegaron para quedarse, porque los miércoles de transmisión a las 17:30 horas., cada vez aumenta su audiencia, así como los apartados de las prendas de vestir cuyas características forman una parte muy particular de la página virtual Rosi Vallesaa, en donde se especifica el costo, talla y color.

Otra de las colaboradoras de las ventas en línea es María de los Ángeles Valle Saavedra, ella, se encarga de mostrar y decir las características de cada una de las prendas de vestir, aunque con el paso del tiempo ha ido aprendiendo y conociendo más de la hechura; compartió además que esta actividad no es nada fácil, pero uno de los grandes beneficios y recompensas que han tenido, es la unidad e integración familiar, teniendo como resultados mayor consolidación no solo en la localidad, sino en Tequisquiapan y en la capital queretana, en este último lugar, en donde próximamente implementarán un punto de entrega ante la clientela de ese lugar que cada vez más hay.

La familia Valle Saavedra para Rocío, principal impulsora de las ventas “on line”, se ha consolidado entre la población consumidora por varios aspectos, entre ellos; recibir las compras a domicilio, evitar aglomeraciones en las tiendas departamentales, ahorro de tiempo y lo más importante, la variedad de la mercancía que ofrecen y los precios, toda vez que las prendas de vestir que ofertan provienen de emblemáticas tiendas como Macy´s, Ross y Marshall, las cuales se ubican en distintos puntos de Estados Unidos.

Agradecieron a toda la clientela que hoy permite consolidar las ventas de las prendas de vestir que ofertan, ya que aseguraron permiten que toda la familia desde la fundadora de la actividad hasta los nietos, puedan tener un ingreso económico, pues cada uno tiene una labor especifica que hace de todo ello, un éxito.