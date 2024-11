Inseguridad aumenta déficit de camioneros

Los robos y asaltos carreteros han generado que haya cada vez menos personas interesadas en trabajar como operadores del transporte de carga pesada, dado lo difícil que resulta transitar por varios estados de la República, informó el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), en Querétaro, Gerardo Gutiérrez Luna.

Al respecto, ejemplifica que por cada 10 vehículos que se tienen entre este sector, tres no cuentan con chofer, ya que cada vez menos hombres de muestran interesados en trabajar de operadores por la inseguridad que hay en carreteras como la 57, sitio en donde calculó que por lo menos una vez a la semana, se registra un robo o un asalto, esto dentro del tramo que comprende Palmillas-Querétaro.

“Este año si ha estado más marcado el déficit de operadores, anteriormente era uno o dos, pero lo que hacíamos era turnarse y que anduvieran en varias rutas y camiones, ahorita si hay vehículos que tenemos parados porque no no hay quién los maneje, el miedo a transitar por carreteras como Guanajuato, Veracruz, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, y la propia 57 entre el trayecto Palmillas hasta Querétaro, deja como resultados esto, que no tengamos quién quiera manejar los camiones ni de turismo”.

Dijo que por esta situación, los empresarios del transporte de carga pesada han registrado varias afectaciones, dado que tienen menos servicios porque no pueden comprometerse con más por la falta de choferes.

“A nivel nacional tenemos este tipo de problemas, no solo es en la AMOTAC, ya muchos compañeros ya no quieren salir y los que andamos en la noche trabajando, nos arriesgamos pero la necesidad hace que tengamos que salir a trabajar, vemos que en las noches ya no hay muchos vehículos, los pocos de carga ya tienen el compromiso de llegar a dejar la mercancía o la carga, y tienen que salir a rifarsela pero es poco, ya hemos visto que hay cada vez hay menos, hace días hicimos un servicio a Guerrero y nos fuimos por la autopista que va de Iguala a Acapulco y sola, sin vehículos en la madrugada”.

En su caso, dijo que busca continuar en la actividad, ya que la necesidad de buscar un ingreso económico, hace que siga realizando servicios de turismo a varios estados del país, algunos de ellos, dijo, con alto índice de inseguridad.