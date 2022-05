Inseguridad en Senegal de las Palomas no cesa

La comunidad de Senegal de las Palomas, en San Juan del Río, se enfrenta a algunos problemas en materia de seguridad, especialmente el relacionado al robo de casa habitación. Al mes registran, aproximadamente, cuatro robos a inmuebles, señaló la subdelegada municipal, María Trinidad Maldonado Alvarado.

Indicó que este problema deriva del alto consumo de drogas que existe en la localidad que representa, toda vez que esta clase de delitos son cometidos por personas drogadictas, quienes roban para adquirir las distintas sustancias que consumen.

“En cuestiones de seguridad, sí tenemos conflictos. Obviamente no podemos decir que no pero es como en todos lados. Creo que lo que más abunda o (con) lo que hemos tenido conflicto ha sido con lo que es el robo a casa habitación. Es uno de los problemas que nosotros enfrentamos. Desafortunadamente tenemos drogadicción, entonces eso genera un delito”, comentó.

Indicó que una situación que agrava esta problemática, es la nula cultura de denuncia que hay dentro de la comunidad. Agregó que de manera reiterada se ha hecho una invitación a los habitantes para que interpongan las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y de esta manera se puedan proceder las acciones necesarias para que los casos no queden impunes.

“Se le ha invitado a la ciudadanía a denunciar y es lo que a veces no pasa. No se denuncia. Entonces, obviamente, mientras no exista la denuncia pues no se puede proceder a más. Es la invitación y la petición que hemos hecho (…), el denunciar precisamente, porque si no, el caso se queda impune”, subrayó.

Finalmente, resaltó el apoyo que han recibido de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues en casos donde se ha solicitado su intervención han acudido de manera inmediata para atender el reporte. Agregó que se ha tenido el acercamiento con esta institución para brindar a la comunidad pláticas sobre prevención del delito.