Inseguridad y deficiencia en servicio de salud, problemáticas de Pedro Escobedo

Martín Figueroa Olvera, precandidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia Municipal de Pedro Escobedo, dijo que las principales problemáticas que enfrenta este municipio son inseguridad y deficiente servicio de salud en comunidades.

Reconoció que el tema de inseguridad no es privativo de Pedro Escobedo, ya que afecta a todo el país, pero en el caso de este municipio, consideró que va de la mano con el incremento en la venta de bebidas embriagantes y substancias tóxicas ilegales.

Local Niegan apoyo a trabajador del municipio de Pedro Escobedo

“Lo que más carecemos en el municipio de Pedro Escobedo y en todo el estado y en todo el país es la seguridad pública, desgraciadamente andamos muy mal en Pedro Escobedo con esto de la seguridad pública, puesto que se han disparado los delitos, así como la venta de alcohol y drogas”.

Manifestó que en materia de seguridad es necesario cambiar la imagen de Pedro Escobedo, recalcó “Queremos dar otra imagen, que no vean a Pedro Escobedo de esa manera, que lo vean por lo que tiene, su gente es buena, su gente sabe trabajar, sabe cooperar, sabe ayudar”.

Agregó que el municipio sigue adoleciendo de servicios de salud eficientes, ya que en la mayoría de las comunidades las casas o centros de salud no operan de la forma debida, tema que también es necesario remediar.

“Otro de los factores que también nos falta y sobre todo en las comunidades, es la atención de la salud, en todas las comunidades hay un centro o casa de salud, que son elefantes blancos, no funcionan, no hay doctores, no hay medicamentos, con la salud no se juega”.