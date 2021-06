Insiste Juan “Rock” en reducir regidurías

Al culminar el período de elecciones 2021, Antonio Juan Camacho Ramírez, perteneciente al Partido Querétaro Independiente (QI), señaló que durante el período de campañas en las que él estuvo trabajando, logró conformar una lista importante de necesidades que la población le hizo saber y de las cuales, muchas no se tenían detectadas, por lo que afirmó que a partir de ahora, se pondrá a trabajar con el objetivo de solventar todo lo que él pudo escuchar de la gente.

Mencionó que además, pudo constatar que el Ayuntamiento no necesita a 13 Regidores para trabajar de manera apropiada y en favor de la ciudadanía, por ello ejemplificó que en el período de campañas, que el Ayuntamiento estuvo trabajando con 10 regidores, las cosas se resolvieron de manera puntual y apropiada, por lo que reiteró que se validó por completo su visión de lograr esa reducción para que no se hagan gastos innecesarios.

Local Querétaro Independiente tendría regidora

“De verdad mucha gente me lo comentó, incluso antes de las campañas, buscan a los Regidores en sus oficinas y no los encuentran, ¿de qué sirve que tengamos a 13 Regidores si los ciudadanos no pueden acceder a ellos?, por eso yo sostengo firmemente esta idea de que se reduzca al Ayuntamiento, sé que hay Leyes y Normas que no lo permiten, por eso debemos trabajar en conjunto para lograr este objetivo” señaló.

Por último destacó que su compromiso al asumir la regiduría durante el período de 2008, eran no pedir licencia para buscar un nuevo puesto, sin embargo, recordó que se presentaron circunstancias extraordinarias al interior de QI, que lo obligaron a hacerlo y en ello dijo que aunque fue una situación que estuvo alejada de los principios que él siempre ha manifestado, su compromiso por servir al municipio sigue intacto.