Insisten en elección democrática en La Llave

Un grupo de habitantes de la comunidad de La Llave insistieron en que la elección de la autoridad auxiliar de este lugar se realice de forma libre y sin imposiciones, esto para garantizar el desarrollo y progreso de la localidad.

Los habitantes de este lugar se reunieron poco después del mediodía afuera del Salón Ejidal del lugar, por lo que fue ahí donde determinaron acudir a las instalaciones del Centro Cívico para solicitar una audiencia con el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia y externar su inquietud.

“No queremos que quede la misma delegada, tiene tres años y lo que decimos nosotros es que en tres años no ha hecho nada por la comunidad, nosotros lo que pedimos es que haya elecciones y nosotros poner a nuestro representante, a nuestra autoridad auxiliar, que sea destinado por la comunidad de La Llave, que nosotros elijamos libremente, ya no queremos a la actual delegada”.

Aseguraron que presentaron su petición por escrito hace unos días, no obstante, se encargaron de sustentar su dicho con algunas firmas que recabaron, hasta el momento, mil 200, toda vez que la gran mayoría de los habitantes de este lugar, dijeron que buscan un mejor desarrollo de la comunidad.

“La única petición que se le pide al presidente es que la elección sea democrática, no estamos pidiendo otra cosa más que el pueblo decida quien quiere que los represente, se ingresó al gobierno municipal un escrito con esta petición, para que nos den una respuesta, el presidente tiene que saber la situación, hablamos con regidores también, ya se dejó un oficio, lo único que pedimos eso, que haya democracia”.

Habitantes de La Llave estarán al pendiente de la convocatoria para la elección de delegados. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

Tras reunirse por la tarde con representantes del gobierno municipal, los habitantes aseguraron que el acuerdo fue que estarán al pendiente de la publicación de la convocatoria para la elección de los delegados y delegadas, pues afirmaron que es un derecho que tienen como ciudadanos de elegir libremente a sus representantes de comunidades.

“Después de la reunión, nos dijeron que no saben cuándo será la elección de los delegados porque se necesita pasar por Cabildo, nos atendieron de desarrollo político, al final se hizo una comisión de representantes de la comunidad, y lo único que nos dijeron es que esperemos, que la convocatoria no ha salido e información no tienen, vamos a esperar a ver que sigue, nos dijeron que el lunes posiblemente nos tendrán una respuesta”.