Insta Profeco a tener sanitarios limpios

En medio de la pandemia por Covid-19, Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal del Consumidor, instó a propietarios de gasolineras en el país a mejorar la limpieza en sanitarios, ejemplificó con un caso en el municipio de San Juan del Río, donde fue testigo de las malas condiciones de higiene.

En la participación que tuvo durante una de las acostumbradas conferencias de prensa del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el procurador hizo mención de esta circunstancia, ya que los sanitarios de gasolineras que se encuentran en carreteras son espacios que reciben importante número de personas cada día en todo el país, motivo por el que, ante la contingencia sanitaria, es necesario que haya mejores condiciones de higiene en estos sitios.

“Cruzando las carreteras, me incluyo, necesitamos que esos baños estén limpios, me tocó, personalmente, visitar uno en San Juan del Río, Querétaro, marca Mobil, un sanitario sucio y además que roban, eso sí, ponen un letrero que dice que la máquina no da cambio, le echas la moneda de 10 pesos y se los queda, pero te avisan, ‘te voy a robar, no te preocupes, te voy a robar’. Y el baño no me atreví a tomar las fotos más que del aparato y de la puerta, porque bueno, de hecho, me quitó la inspiración, muy, muy sucio el baño, hay que mantenerlos limpios”.

Luego de relatar esta experiencia vivida en tierra sanjuanense, el funcionario federal lanzó el llamado “A los dueños de todas las gasolineras, hoy más que nunca hagan ese esfuerzo de mantener limpios los baños, como debemos mantener limpias todas las áreas de trabajo”.