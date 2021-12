Insta UAQ a congruencia para disminuir activos

Luego de hacer un llamado a tomar conciencia y guardar estas fiestas de fin de año lo mejor posible, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, pidió a la autoridad gubernamental ser congruente con su mensaje frente a la pandemia de Covid-19.



“Es inconcebible, no entendemos cuál es el mensaje de la autoridad, entiendo que la gente salga al centro o a una pastorela, eso es otra cosa, pero propiciar eventos masivos de mil personas es un gran riesgo, en este momento la pandemia no está controlada, estamos en una nueva etapa, iniciándola, no sabemos cuánto tiempo más va a durar ni cómo viene la cuarta ola en términos de defunciones o simplemente por saturación del sistema de salud por un incremento de contagios. Las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando se hacen, se dicen solas”, expresó.

Local Aumentan casos sospechosos de Covid

Aseguró que si bien la variante Ómicrón de Covid-19, no se ha dispersado lo suficiente en el país, esto no va a tardar ya que es altamente transmisible. Refirió que se han encontrado ya en México 42 personas portadoras, variante que, de acuerdo a la revista Sciencie, se piensa que tiene una gran cantidad de mutaciones y, haciendo el análisis de la secuencia del virus, se da cuenta de lo diferente que es de otras variantes.

Explicó que Ómicron tiene alrededor de 50 mutaciones, de las cuales hasta 36 están en la proteína “Spike”, lo que la hace más invisible al sistema inmune que ya estaba entrenándose para reconocer la proteína para las demás variantes a través de la vacunación o de la inmunidad natural.

Finalmente, comentó que México se encuentra en el lugar 16 en casos activos de Covid-19 y en el quinto por fallecimientos en el mundo; además, ya está en aumento el número de casos activos a nivel nacional.